وزیر اعلیٰ کی بلدیاتی اداروں اور ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیش گوئی کے بعد ہنگامی اجلاس کی صدارت کی تاکہ کراچی سمیت صوبے کے۔۔۔
دیگر علاقوں میں متوقع مون سون بارشوں سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے ۔وزیراعلیٰ نے تمام بلدیاتی اداروں، انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دی اور متعلقہ محکموں اور اداروں کے درمیان قریبی رابطہ و ہم آہنگی کو مزید موثر بنانے پر زور دیا۔یہ اجلاس وزیراعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوا جس میں صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، پرنسپل سیکریٹری آغا واصف، سیکریٹری خزانہ فیاض جتوئی، سیکریٹری بلدیات وسیم شمشاد، میونسپل کمشنر کے ایم سی افضل زیدی اور دیگر افسران شریک ہوئے ۔وزیراعلیٰ نے اجلاس میں شہر کے انفرااسٹرکچر کو ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رکھنے پر زور دیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت دی کہ وہ بارشوں کے دوران مکمل طور پر متحرک اور چوکس رہیں۔ انہوں نے شہری انتظامیہ پر زور دیا کہ بروقت اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور ٹریفک پولیس کو ہدایت دی کہ شدید بارش کی صورت میں بھی ٹریفک کی روانی برقرار رکھی جائے ۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت بارشوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے لیکن تمام اداروں کی مسلسل چوکس نگرانی اور فوری ردعمل نہایت ضروری ہے ۔ ہماری اولین ترجیح شہریوں کا تحفظ اور مون سون سے ہونے والے ممکنہ نقصان کو کم سے کم کرنا ہے ۔حکومتِ سندھ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ موسم سے متعلق اپ ڈیٹس سے باخبر رہیں اور اپنی حفاظت کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس سلسلے میں ہنگامی رابطہ مراکز قائم کر دیے گئے ہیں ۔علاوہ ازیں وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں محکمہ بلدیات کے 78.087 ارب روپے کے ترقیاتی پورٹ فولیو 2025-26ء کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزیراعلیٰ نے بتایا کہ 78 ارب 8 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت سے 765 ترقیاتی اسکیموں پر کام کیا جائے گا، جن میں 696 جاری اسکیمیں اور 60 نئی اسکیمیں شامل ہیں۔ ان نئی اسکیموں میں 16 گزشتہ سال سے منتقل ہونے والی اور 44 بالکل نئی اسکیمیں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں میگا پروجیکٹس کراچی کے لیے 9 اسکیموں پر 8 ارب 28 کروڑ 87 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔