نشے کے عادی افراد سریا چرا کر لے گئے:ناتھا خان پُل پر پھر گڑھا پڑ گیا،ٹریفک کی روانی متاثر،شہری پریشان
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کی سب سے بڑی شارع فیصل پر قائم ناتھا خان پل ایک بار پھر نشئی افراد کے ہاتھوں سریے کی چوری کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگیا۔۔۔
بیم ٹوٹنے سے کئی فٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا، مرمتی کام شروع کر دیا گیا ہے تاہم ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے ۔ٹریفک پولیس کی جانب سے متعلقہ ادارے کو اطلاع کر دی گئی جس پر کے ایم سی نے پیر سے ناتھا خان پل پر مرمتی کام کا آغاز کر دیا۔کے ایم سی کی جانب سے شہر سے ایئر پورٹ کی جانب جانے والے ناتھا خان پل کے درمیان 8 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا گڑھا کر دیا گیا جس کے باعث ناتھا خان پل پر ٹریفک کی روانی متاثرہ ہوگئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں جس کے باعث سخت گرمی میں ٹریفک جام میں پھنسے شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔مرمتی کام کرنے والے ٹھیکیدار کے مزدوروں نے بتایا کہ مرمتی کام کو مکمل کرنے میں 10 سے 15 دن لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نشے کے عادی افراد ناتھا خان پل کے بیم کے اندر موجود سوت کا سریا کاٹ کر لے گئے ہیں جس کے باعث بیم کی سپورٹ ختم ہوگئی ہے اور بیم میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ جن بیم میں دراڑیں پڑی ہیں پہلے اسے تیار کیا جائے گا اس کے بعد سڑک تیار کی جائے گی۔کے ایم سی کے ٹھیکیدار کے مزدور کا کہنا تھا کہ ناتھا خان پل کے تمام بیم نشے کے عادی افراد نے تباہ کر دیے ہیں، تمام بیموں سے سریا نکال لیا گیا ہے اور پل کا انفرا اسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا ہے ۔ پہلے 8 فٹ چوڑے اور 15 فٹ لمبے خانے کو تیار کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک اور 8 فٹ چوڑے اور 15 فٹ لمبے خانے کو تیار کیا جائے گا۔انہوں نے بتایا کہ نشے کے عادی افراد سرعام سریا کاٹ رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، نہ ہی پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے اور اگر کوئی عام شہری سریا کاٹ لے تو پولیس اسے گرفتار کرکے ساتھ لے جاتی ہے۔