ورکرز ویلفئیر بورڈز میں اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف،بغیر منظوری ٹینڈر جاری

  • کراچی
ورکرز ویلفئیر بورڈز میں اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف،بغیر منظوری ٹینڈر جاری

کراچی(این این آئی)ورکرز ویلفیئر بورڈز سندھ میں اربوں روپے کی کرپشن کاانکشاف ہوا ہے ۔ مستقل سیکریٹری کی عدم تعیناتی کے باعث ایڈیشنل سیکرٹری نے گورننگ بورڈ کی منظوری کے بغیراربوں روپے کے ٹینڈرجاری کردیئے ۔

ذرائع کے مطابق گورننگ باڈی میں شامل افسران نے سندھ حکومت کو خطوط لکھے ہیں ۔جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لیبرکالونی اوراسکولوں کی تزئین وآرائش کے نام پرغیرمعروف اخبارات میں اشتہارات دیئے گئے ۔لیبر کالونی،27اسکول اور 2کالجز کی تزئین وآرائش کیلئے جس کمپنی کو ٹینڈرجاری کیاگیا وہ بھی 2025میں رجسٹرڈ کی گئی ۔ریکارڈ کے مطابق کسی بھی جگہ تزئین وآرائش کا کام نہیں ہورہا ۔کمپنی کو چند دن میں اربوں روپے بھی جاری کردئیے گئے ۔واضح رہے کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ 2014 سندھ اسمبلی نے منظور کیاتھا۔آرڈیننس کے مطابق بورڈ کا چیئرمین یا سیکرٹری گورننگ باڈی کی منظوری کے بغیرکوئی فیصلہ نہیں کرسکتا۔خط کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری نے ٹینڈرجاری کرنے سے پہلے کوئی اجلاس بھی نہیں بلایا۔شیریں جناح کالونی میں عمارت 80 کروڑ روپے میں خریدی گئی۔اس علاقے میں عمارت کی مجموعی ویلیو 20 سے 40 کروڑ کے قریب ہے ۔ورکرزویلفیئربورڈ کے ریکارڈ کوکمپیوٹرائزڈ کرنے کا ٹینڈر45 کروڑ میں دیاگیا۔ٹینڈر دیتے ہوئے پیپرا رولز پر عملدرآمد نہیں کیاگیا اور نہ گورننگ باڈی سے منظوری لی گئی ۔ایڈیشنل سیکرٹری نے ملازمین کی خلاف قانون 8 ارب روپے کی ہیلتھ انشورنس کی منظوری دے دی۔ایڈیشنل سیکرٹری گریڈ 20 میں سیکرٹری لیبرکے طور پر تعینات ہیں۔

 

