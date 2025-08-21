بارہویں جماعت کے پری میڈیکل، انجینئرنگ امتحانی نتائج کا اعلان
لاڑکانہ (بیورورپورٹ) ثانوی و اعلیٰ ثانوی لاڑکانہ تعلیمی بورڈ کی جانب سے بارہویں جماعت کے پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔
کنٹرولر امتحانات پروفیسر عبدالجبار جونیجو کے مطابق بارہویں جماعت کے پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ امتحانات میں لاڑکانہ، قمبر شہدادکوٹ، شکارپور، جیکب آباد اور کشمور کندھکوٹ اضلاع سمیت دادو ضلع کی دو تحصیلوں میہڑ اور کے این شاہ کے 43 ہزار 299 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 34 ہزار 702 امیدوار پاس ،8 ہزار 835 فیل ہوئے، پری میڈیکل میں کامیابی کا تناسب 80.21 فیصد اور پری انجینئرنگ میں 78.11 فیصد رہا۔ پری میڈیکل گروپ میں علی کلہوڑو نے 1018 نمبر لے کر پہلی ،علی رضا لاشاری نے 1016 نمبر لے کر دوسری اور عبدالمعید نے 1015 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ طالبات میں فاطمہ علی کناسرو نے 1019 نمبر لے کر پہلی ، سدرہ نور رند نے 1018 نمبر لے کر دوسری،اقرا اور اکلیمان شہاب منگن نے 1016 نمبر لے کر مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پری انجینئرنگ گروپ کے طلبہ میں محمد شاویز شیخ نے 1012 نمبر لے کر پہلی پوزیشن، ابرارالحسن چانڈیو نے 1010 نمبر لے کر دوسری اور عبدالکریم منیب منگریو نے 1008 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ طالبات میں انشرہ فاطمہ قریشی نے پہلی، رباب انمول میمن نے دوسری اور ثانیہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔