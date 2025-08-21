نو ڈیرو:دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ،سیلاب کا خدشہ
نو ڈیرو (نمائندہ دنیا) ملک کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوگیا ہے ، جس کے نتیجے میں سیلاب کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔
باوثوق ذرائع کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ دنوں میں نوڈیرو کے کچے کے علاقوں کو بہت زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔ مقامی آبادی نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے واضح خطرات کے باوجود حکومت کی جانب سے تاحال کسی قسم کی حفاظتی یا احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی ہیں، جس کے باعث کچے کے رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے ۔ عوامی حلقوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے بروقت اقدامات نہ کیے تو دریائے سندھ کے کنارے پر آباد سیکڑوں بستیاں زیر آب آسکتی ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ایمرجنسی پلان تیار کر کے متاثرہ علاقوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کئے جائیں۔ بدھ کو دریائے سندھ میں پانی کی موجودہ مقدار سکھر بیراج پر3 لاکھ 26 ہزار 051 جبکہ بہاؤ2 لاکھ 78 ہزار 771 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔