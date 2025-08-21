صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نو ڈیرو:دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ،سیلاب کا خدشہ

  • کراچی
نو ڈیرو:دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ،سیلاب کا خدشہ

نو ڈیرو (نمائندہ دنیا) ملک کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوگیا ہے ، جس کے نتیجے میں سیلاب کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔

 باوثوق ذرائع کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ دنوں میں نوڈیرو کے کچے کے علاقوں کو بہت زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔ مقامی آبادی نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے واضح خطرات کے باوجود حکومت کی جانب سے تاحال کسی قسم کی حفاظتی یا احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی ہیں، جس کے باعث کچے کے رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے ۔ عوامی حلقوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے بروقت اقدامات نہ کیے تو دریائے سندھ کے کنارے پر آباد سیکڑوں بستیاں زیر آب آسکتی ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ایمرجنسی پلان تیار کر کے متاثرہ علاقوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کئے جائیں۔ بدھ کو دریائے سندھ میں پانی کی موجودہ مقدار سکھر بیراج پر3 لاکھ 26 ہزار 051 جبکہ بہاؤ2 لاکھ 78 ہزار 771 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی سموگ اور ڈس انفیکشن گن مشین کا افتتاح

نئی تعمیر شدہ دکانوں کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے ، ڈی سی خانیوال

طالبعلم کی نہم کے امتحانات میں شاندار کارکردگی

رجسٹرار ویمن یونیورسٹی کا برطانیہ کا دورہ مکمل، اہم معاہدے

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلی پتی اور مصالحے برآمد

اینٹی کرپشن کا چھاپہ، اے ایس آئی رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن