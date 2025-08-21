صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد:بارش، سیلاب کے خطرات متعلقہ افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

  • کراچی
جیکب آباد:بارش، سیلاب کے خطرات متعلقہ افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جیکب آباد میں شدید بارشوں اور سیلاب کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر تمام افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔

 ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تمام محکموں تعلیم، صحت، بلدیہ، ریسکیو 1122، سیپکو، پی ایچ ای ڈی، ایجوکیشن ورکس، لائیو اسٹاک، سوشل ویلفیئر، زراعت، سول ڈیفنس اور دیگر اداروں کے افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 24 گھنٹے الرٹ رہیں اور اپنے دفاتر میں موجود رہ کر تمام تر احتیاطی اور فوری اقدامات یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے موثر طریقے سے نمٹا جاسکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ کسی قسم کی غفلت، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

