میرپورخاص :ضمات مسترد ہونے پر قتل کیس کے ملزم عدالت سے فرار
میرپورخاص (بیورو رپورٹ) زمینی تنازع پر 2 افراد کے قتل کیس میں ملزم ہائی کورٹ سے ضمانتیں مسترد ہونے پر عدالت سے فرار ہوگئے ۔
تفصیلات کے مطابق میرپورخاص تعلقہ میرواہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں زمینی تناز پر رانگھڑ برادری کے نوجوان کے قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم فجرالدین ، ظفر ، محمد عادل جبکہ میو برادری کے نوجوان کے قتل میں نامزد ملزم قربان ، عرفان علی ، عبدالرحمن ، آصف رانگھڑ کی ہائی کورٹ میرپورخاص نے انٹیریل ضمانت مسترد کر دی، جس کے بعد تمام ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے فرار ہوگئے۔ اس حوالے سے میو برادری کے وکیل افضل کریم ورک نے بتایا کہ کیس میں دونوں اطراف سے 6 سے 8 ملزم نامزد ہیں جن کی جانب سے سیشن کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد ہائی کورٹ نے عبوری ضمانتیں دی ہوئی تھیں، جن کی بدھ کو ہائی کورٹ میں کنفرم ضمانت کا کیس تھا، جس پر ہائی کورٹ کے ججوں نے ملزموں کی ضمانتیں مسترد کردیں اور پولیس کو ملزموں کی گرفتاری کے احکامات دئیے تھے ، لیکن ملزم عدالت سے فرار ہو گئے ۔