بارش نے صوبائی حکومت کی ناکامی بے نقاب کر دی، راشد سومرو
جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جمعیت علمائے اسلام سندھ کے سیکریٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو نے کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
بارش نے صوبائی حکومت کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا ہے ۔ صوبائی ترجمان ڈاکٹر اے جی انصاری کی جانب سے جاری بیان کے مطابق راشد محمود سومرو نے کہا کہ میئر کراچی مذکورہ صورتحال پر فوری طور پر مستعفی ہوں، 15 برس سے بجٹ ہڑپ کیا جا رہا ہے لیکن کراچی سمیت پورا سندھ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے ، نالوں کی صفائی، ایمرجنسی منصوبے اور نئی تعمیرات محض کاغذوں تک محدود ہیں۔ علامہ سومرو کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد شہر قائد میں بدترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے ، خواتین اور بچے اذیت ناک حالات سے دوچار ہیں اور شہریوں کو گھروں تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اب تو لگتا ہے شہریوں کو بارشوں سے نمٹنے کے لیے کشتیاں خریدنی پڑیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کا حال یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس شہر کا کوئی وارث نہیں ہے جبکہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت وسائل پر ہاتھ صاف کر رہی ہے لیکن عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی نے اپنے کارکنوں اور عہدیداران کو کراچی اور دیگر متاثرہ علاقوں میں شہریوں کی بحالی و امداد کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی اور سٹی حکومت کو اپنی ناکامی پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے ۔