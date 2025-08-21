سکھر : شہریوں کی سہولت کیلئے لوکل ٹرین چلانے کا فیصلہ
سکھر (بیورو رپورٹ) ضلع کونسل اور پاکستان ریلوے کی مشترکہ کاوشوں سے سکھر کے شہریوں کیلئے لوکل ٹرین چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ۔
اس سلسلے میں ضلعی کونسل سکھر اور پاکستان ریلوے کی مشترکہ کوششوں سے شہریوں کے لیے سفری سہولت کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ۔ضلعی کونسل کے چیئرمین سید کمیل حیدر شاہ نے ڈی ایس ریلوے جمشید عالم اور دیگر افسران سے ملاقات کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ روہڑی تا سکھر ’’جمالو‘‘کے نام سے ٹرین چلائی جائے گی۔ اس موقع پر پلیٹ فارمز کی تعمیر اور مسافروں کیلئے سہولتوں کی فراہمی پر بھی اتفاق کیا گیا۔کمیل حیدر شاہ نے کہا کہ ٹرین روزانہ 3 مرتبہ سکھر سے روہڑی اور روہڑی سے سکھر کے درمیان چلے گی، جس سے شہریوں کو سستی اور آرام دہ سواری میسر آئے گی۔ ٹرین سروس شہریوں کو برسوں سے درپیش ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔اس سروس سے سکھر، روہڑی، پنوعاقل، سانگی اور گوسڑجی کے عوام مستفید ہوں گے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمالو ٹرین کے آغاز سے نہ صرف شہریوں کو آرام دہ اور کم خرچ سواری ملے گی بلکہ سڑکوں پر بڑھتے ہوئے ٹریفک کے دبائو میں بھی نمایاں کمی آئے گی اور حادثات کی شرح کم ہوگی۔ سید کمیل حیدر شاہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلعی کونسل مستقبل میں بھی عوام کو سہولتوں کی فراہمی اور شہر کی ترقی کے لیے ایسے منصوبے لاتی رہے گی۔