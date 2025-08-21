صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر : شہریوں کی سہولت کیلئے لوکل ٹرین چلانے کا فیصلہ

  • کراچی
سکھر : شہریوں کی سہولت کیلئے لوکل ٹرین چلانے کا فیصلہ

سکھر (بیورو رپورٹ) ضلع کونسل اور پاکستان ریلوے کی مشترکہ کاوشوں سے سکھر کے شہریوں کیلئے لوکل ٹرین چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ۔

 اس سلسلے میں ضلعی کونسل سکھر اور پاکستان ریلوے کی مشترکہ کوششوں سے شہریوں کے لیے سفری سہولت کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ۔ضلعی کونسل کے چیئرمین سید کمیل حیدر شاہ نے ڈی ایس ریلوے جمشید عالم اور دیگر افسران سے ملاقات کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ روہڑی تا سکھر ’’جمالو‘‘کے نام سے ٹرین چلائی جائے گی۔ اس موقع پر پلیٹ فارمز کی تعمیر اور مسافروں کیلئے سہولتوں کی فراہمی پر بھی اتفاق کیا گیا۔کمیل حیدر شاہ نے کہا کہ ٹرین روزانہ 3 مرتبہ سکھر سے روہڑی اور روہڑی سے سکھر کے درمیان چلے گی، جس سے شہریوں کو سستی اور آرام دہ سواری میسر آئے گی۔ ٹرین سروس شہریوں کو برسوں سے درپیش ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔اس سروس سے سکھر، روہڑی، پنوعاقل، سانگی اور گوسڑجی کے عوام مستفید ہوں گے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمالو ٹرین کے آغاز سے نہ صرف شہریوں کو آرام دہ اور کم خرچ سواری ملے گی بلکہ سڑکوں پر بڑھتے ہوئے ٹریفک کے دبائو میں بھی نمایاں کمی آئے گی اور حادثات کی شرح کم ہوگی۔ سید کمیل حیدر شاہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلعی کونسل مستقبل میں بھی عوام کو سہولتوں کی فراہمی اور شہر کی ترقی کے لیے ایسے منصوبے لاتی رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی سموگ اور ڈس انفیکشن گن مشین کا افتتاح

نئی تعمیر شدہ دکانوں کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے ، ڈی سی خانیوال

طالبعلم کی نہم کے امتحانات میں شاندار کارکردگی

رجسٹرار ویمن یونیورسٹی کا برطانیہ کا دورہ مکمل، اہم معاہدے

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلی پتی اور مصالحے برآمد

اینٹی کرپشن کا چھاپہ، اے ایس آئی رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن