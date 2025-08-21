صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد :بدترین لوڈشیڈنگ سے کاروبار مفلوج، شہری پریشان

جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جیکب آباد میں بدترین لوڈشیڈنگ سے کاروبار مفلوج، شہری گرمی سے نڈھال ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق جیکب آباد میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کردیا ہے ۔

 شدید گرمی کے موسم میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور اعلانیہ بندش کے باعث کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں، جبکہ گھروں میں موجود خواتین، بچے اور بزرگ شہری بدترین مشکلات سے دوچار ہیں۔ شہر اور گرد و نواح میں روزانہ 12 سے 16 گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے ، جس کے باعث دکاندار اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہیں ، جبکہ دیہاڑی دار مزدور طبقے کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ دوسری جانب گھروں میں خواتین اور بچے گرمی سے نڈھال ہیں ۔ بجلی بندش سے پینے کے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بدترین لوڈشیڈنگ کے باوجود زائد بلوں کا اجرا بدستور جاری ہے جو سراسر ناانصافی ہے ۔ انہوں نے وفاقی و صوبائی حکومتوں اور واپڈا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ ختم اور اعلانیہ بجلی بندش کا دورانیہ کم کیا جائے تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکیں۔

 

