بارش سے شہری دہری اذیت کاشکار،کئی علاقوں میں بجلی بحال نہ ہوسکی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بارش کی تباہ کاریوں سے پریشان کراچی کے شہری دہری اذیت کا شکار ہیں، مختلف علاقوں میں منگل کی صبح بند ہوئی بجلی تاحال بحال نہیں ہوسکی۔
نجی ٹی وی کے مطابق منگل کی صبح بارش کے سبب کراچی کے بڑے حصے کو بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی، کچھ علاقوں میں رات تک بجلی بحال ہوگئی مگر اکثر علاقوں میں 24 اور 30 گھنٹوں بعد بھی بجلی بحال نہیں ہوسکی جب کہ بدھ کو دوبارہ ہوئی بارش کے بعد متعدد فیڈرز ایک بار پھر بند ہوگئے ۔بارش کے باعث کے الیکٹرک کا ڈسٹری بیوشن نظام بری طرح ناکام ہوگیا۔ آج بھی تھوڑی سی بارش کے بعد کے الیکٹرک کے 430 سے زائد فیڈرز ٹرپ کرگئے ، گلشن اقبال بلاک 5 ، نارتھ ناظم آباد بلاک ڈی، بلاک اے ، ناظم آباد سمیت متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش کو 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا۔کے الیکٹرک کی ٹیکنیکل ٹیمیں فالٹ دور کرنے میں ناکام ہیں۔