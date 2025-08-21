صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صرافہ بازار میں عمارت کا بالائی حصہ گرنے کی فوٹیج سامنے آگئی

  • کراچی
صرافہ بازار میں عمارت کا بالائی حصہ گرنے کی فوٹیج سامنے آگئی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)میٹھا در صرافہ بازار میں عمارت کا بالائی حصہ گرنے کی فوٹیج سامنے آگئی، عمارت کا ملبہ گرنے کے باعث راہ چلتی خاتون بال بال بچ گئی، ویڈیو میں راہ گیر خاتون کو بچتے دیکھا جاسکتا ہے۔

دکان کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرعام پر آئی جس میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ بارش کا موسم ہے اور دکان میں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔اس دوران پاس ہی موجود عمارت کا اوپری حصہ (چھجا) گرتا ہے ، فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ خوفناک قسم کا حادثہ تھی جس سے وہاں موجود لوگ بال بال بچے ۔ایک راہگیر شخص اور خاتون اپنے آپ کو بروقت نہ بچاتے تو جانی نقصان ہوسکتا تھا، پورے واقعے میں خاتون اور مرد معجزانہ طور پر بچ گئے ۔

 

