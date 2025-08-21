صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرومندر کے اطراف سڑک دھنسنا شروع

  • کراچی
گرومندر کے اطراف سڑک دھنسنا شروع

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شدید بارش کے بعد شہر کے مرکزی علاقے گرومندر کے اطراف سڑک دھنسنا شروع ہوگئی ہے ۔بارش کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔۔۔

 گرومندر کے قریب کی سڑک ایک جگہ سے دھنس چکی ہے ، لوگوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے جبکہ نشاندہی کے لیے پتھر بھی رکھ دیے گئے ہیں۔گرومندر کے قریب سڑک پر بارش کا پانی بھی جمع ہے اور لوگوں کی آمد و رفت مشکل ہوگئی ہے ، یہاں سڑک پر دائرے کی صورت میں پتھر رکھے گئے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگورواقعہ نہ ہو۔

 

