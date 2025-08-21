واٹرکارپوریشن کے نکاسی آب کے ہنگامی اقدامات جاری
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کی ہدایت پر شہر بھر میں نکاسی آب کے ہنگامی اقدامات پر سختی سے عملدرآمد جاری ہے ۔
ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق عام تعطیلات کے باوجود ادارے کا عملہ پوری ذمہ داری اور جانفشانی کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دے رہا ہے ۔ عملہ اپنے مقررہ ڈیوٹی اسٹیشنز پر موجود رہ کر نکاسی آب کے عمل کو یقینی بنا رہا ہے جبکہ برساتی پانی کی فوری نکاسی کے لیے فیلڈ عملہ دن رات مسلسل متحرک ہے ۔ نکاسی آب کے عمل کو مزید تیز بنانے کے لیے جیٹنگ اور سکشن مشینیں شہر کے مختلف علاقوں میں تعینات ہیں اور مسلسل کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی نے گزشتہ رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔