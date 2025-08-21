ہمارے ٹیکسوں سے شہر نہیں جائیدادیں بنائی گئیں،آفاق احمد
کراچی (این این آئی)مہاجر قومی موومنٹ (پاکستان)کے چیئرمین آفاق احمد نے ایک دن کی بارش میں کراچی کی تباہی اور 9شہریوں کے جاں بحق ہونے پر دلی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
شہریوں کی ہلاکتوں اور شہر کی تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت ہے جس نے عوام کے ٹیکسوں کی رقم شہروں کو بنانے پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی جائیدادیں بنانے میں خرچ کیا۔ آفاق احمد نے کہا کہ ہم نے جب پی پی کی بدعنوانیوں اور نسلی امتیاز کی نشاندہی اور اسکے خلاف پرامن احتجاج کیا تو اسے لسانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ آفاق احمد نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کا واحد حل پی پی کے بدعنوان حکمرانوں نے نجات اور سندھ کے شہری علاقوں کے وسائل پر سندھ کے شہری عوام کا مکمل اختیار ہے۔