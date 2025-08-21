صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمارے ٹیکسوں سے شہر نہیں جائیدادیں بنائی گئیں،آفاق احمد

  • کراچی
ہمارے ٹیکسوں سے شہر نہیں جائیدادیں بنائی گئیں،آفاق احمد

کراچی (این این آئی)مہاجر قومی موومنٹ (پاکستان)کے چیئرمین آفاق احمد نے ایک دن کی بارش میں کراچی کی تباہی اور 9شہریوں کے جاں بحق ہونے پر دلی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 شہریوں کی ہلاکتوں اور شہر کی تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت ہے جس نے عوام کے ٹیکسوں کی رقم شہروں کو بنانے پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی جائیدادیں بنانے میں خرچ کیا۔ آفاق احمد نے کہا کہ ہم نے جب پی پی کی بدعنوانیوں اور نسلی امتیاز کی نشاندہی اور اسکے خلاف پرامن احتجاج کیا تو اسے لسانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ آفاق احمد نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کا واحد حل پی پی کے بدعنوان حکمرانوں نے نجات اور سندھ کے شہری علاقوں کے وسائل پر سندھ کے شہری عوام کا مکمل اختیار ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی سموگ اور ڈس انفیکشن گن مشین کا افتتاح

نئی تعمیر شدہ دکانوں کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے ، ڈی سی خانیوال

طالبعلم کی نہم کے امتحانات میں شاندار کارکردگی

رجسٹرار ویمن یونیورسٹی کا برطانیہ کا دورہ مکمل، اہم معاہدے

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلی پتی اور مصالحے برآمد

اینٹی کرپشن کا چھاپہ، اے ایس آئی رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن