بارش نہیں کے الیکٹرک کاانفرااسٹرکچرمسئلہ قرار

  • کراچی
کراچی(کامرس رپورٹر) کے الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو مونس عبداللہ علوی نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام چھ بجے تک شہر کے 94 فیصد علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے۔۔۔

 تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کے علاقوں میں اب بھی اندھیرا اور بدترین لوڈشیڈنگ جاری ہے ۔ کے الیکٹرک چیف نے بارش کے دوران 130 سے 170 ملی لیٹر بارش ریکارڈ ہونے کو 2020 کے بعد سب سے زیادہ قرار دیا۔دوسری جانب ماہرین اور شہری حلقوں کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ اس سطح کی بارش کراچی کے لیے کوئی انوکھی یا غیر معمولی صورتحال نہیں تھی، بلکہ مسئلہ کے الیکٹرک کے ناقص انفرااسٹرکچر اور کمزور انتظامی صلاحیتوں کا ہے شہریوں نے کے الیکٹرک کے فیلڈ اسٹاف کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔مونس علوی کا دعویٰ ہے کہ پانی جمع ہونے کے باعث گاڑیوں کو فالٹ والے مقامات تک پہنچنے میں مشکلات پیش آئیں، مگر عوام کا کہنا ہے کہ یہ ادارے کی ناقص منصوبہ بندی اور بارش کے لیے پیشگی تیاری نہ ہونے کا نتیجہ ہے مزید برآں،کے الیکٹرک نے شہری حکومت کے نکاسی آب کے اقدامات کا سہارا لے کر اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کی۔مونس علوی نے کہا کہ شہری حکومت نے رات کو ہی شارع فیصل کو صاف کر دیا۔

 

