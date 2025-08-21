تیاری نہ ہونے کاالزام سیاسی پوائنٹ اسکورنگ،وزیربلدیات
کراچی (این این آئی)وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ شہر بھر کی تمام اہم شاہراہوں کو کلئیر کردیا گیا ہے ۔ البتہ نیپا چورنگی، یونیورسٹی روڈ، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سمیت کچھ مقامات پر تھوڑا پانی موجود ہے۔۔۔
اور وہاں مشینری کام کررہی ہے ۔ یہ کہنا کہ حکومت سندھ یا بلدیاتی حکومت کی جانب سے کوئی تیاری نہیں کی گئی یہ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہماری تیاری نہ ہوتی تو 150 ملی میٹر بارش کا پانی کچھ گھنٹوں میں سڑکوں سے کیسے نکل سکتا تھا۔ جن مقامات پر بارش کے پانی کی نکاسی کا کام مکمل کرلیا گیا ہے ان چوکنگ پوائنٹس کی نشاندہی بھی ہوگئی ہے اور وہاں پر مشینری اور عملہ مون سون سیزن کی بارشوں کے دوران تعینات رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کی صبح سے دوپہر گئے تک شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران کیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور بارشوں کے بعد نکاسی آب کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ہماری پوری انتظامیہ، تمام بلدیاتی عملہ اور منتخب نمائندے بارشوں کے بعد سے تاحال سڑکوں پر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بارشوں کے بعد انتظامیہ نے کام نہیں کیا ہے ۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ شہر میں کچھ ایسے پوائنٹ ضرور ہیں جہاں پانی کی نکاسی میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے اور ایسے تمام پوائنٹس کی نشاندہی کے بعد وہاں بھی پمپس لگا دئیے گئے ۔