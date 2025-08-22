درخشاں پولیس اسٹیشن میں غیر قانونی گرفتاری، نوجوان سلمان بازیاب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے درخشاں پولیس اسٹیشن پر چھاپہ مار کر حبسِ بے جا میں رکھے گئے۔۔۔
ایک نوجوان سلمان کو بازیاب کرالیا۔ عدالت نے واقعے کی تفصیلی رپورٹ سیشن جج جنوبی کو پیش کردی ہے ۔ چھاپے کے دوران سلمان نامی نوجوان کو غیر قانونی تحویل سے برآمد کیا گیا جبکہ تھانے کا روزنامچہ بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ کارروائی کے وقت ایس ایچ او درخشاں شاہد تاج موقع پر موجود تھے تاہم وہ شہری کی غیر قانونی گرفتاری کے حوالے سے کوئی تسلی بخش وضاحت پیش نہ کرسکے ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے بازیاب نوجوان کا بیان بھی ریکارڈ کیا ہے جس میں اس نے مؤقف اختیار کیا کہ پولیس نے اسے بلاجواز گرفتار کیا اور رہائی کے عوض بھاری رشوت طلب کی۔ شواہد واضح کرتے ہیں کہ شہری کو کسی بھی مقدمے کے اندراج کے بغیر غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ۔سیشن عدالت نے ایس ایچ او درخشاں شاہد تاج کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا ہے ۔ خاتون رحیماں کی جانب سے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ پولیس نے 18 اگست سے اس کے دو رشتہ داروں نعیم اور سلمان کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے ۔