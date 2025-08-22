صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم کا سرجانی سیکٹر 10کا دورہ

  • کراچی
الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم کا سرجانی سیکٹر 10کا دورہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم نے طوفانی بارش سے متاثرہ سرجانی سیکٹر 10 کا دورہ کیا، جہاں پورا علاقہ زیر آب آگیا اورچھوڑا۔۔۔

 معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہوئے ۔ ٹیم کی قیادت ایگزیکٹو ڈائریکٹر الخدمت کراچی راشد قریشی کر رہے تھے جبکہ امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی طارق مجتبیٰ، یوسی چیئرمین امید علی قاضی، سینئر منیجر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سرفراز شیخ اور بڑی تعداد میں رضاکار بھی موجود تھے ۔ایگزیکٹو ڈائریکٹر الخدمت راشد قریشی نے متاثرہ مکینوں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے ۔ الخدمت کی جانب سے متاثرین کو پکا پکایا کھانا اور پینے کا صاف پانی فراہم کیا گیا، جبکہ ریسکیو کے لیے کشتی اور متاثرین کی آمدورفت کے لیے بس سروس کا بھی انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ واٹر وین کے ذریعے بھی علاقے میں پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے ۔راشد قریشی نے کہا کہ الخدمت کے رضاکار عوام کو تنہا نہیں چھوڑ رہے ، بارش کے پانی میں پھنسے بزرگ شہریوں، خواتین اور بچوں کو ریسکیو کیا گیا ہے جبکہ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رکشے بھی نکالے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگست کے آخر تک بارشوں کی پیش گوئی ہے ، اس لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل اور رضاکار ہر وقت فعال ہیں۔امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی نے کہا کہ بارش کے بعد علاقہ زیر آب ہے اور مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ، تاہم جماعت اسلامی اور الخدمت نے کبھی عوام کو تنہا نہیں 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ