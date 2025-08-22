الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم کا سرجانی سیکٹر 10کا دورہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم نے طوفانی بارش سے متاثرہ سرجانی سیکٹر 10 کا دورہ کیا، جہاں پورا علاقہ زیر آب آگیا اورچھوڑا۔۔۔
معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہوئے ۔ ٹیم کی قیادت ایگزیکٹو ڈائریکٹر الخدمت کراچی راشد قریشی کر رہے تھے جبکہ امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی طارق مجتبیٰ، یوسی چیئرمین امید علی قاضی، سینئر منیجر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سرفراز شیخ اور بڑی تعداد میں رضاکار بھی موجود تھے ۔ایگزیکٹو ڈائریکٹر الخدمت راشد قریشی نے متاثرہ مکینوں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے ۔ الخدمت کی جانب سے متاثرین کو پکا پکایا کھانا اور پینے کا صاف پانی فراہم کیا گیا، جبکہ ریسکیو کے لیے کشتی اور متاثرین کی آمدورفت کے لیے بس سروس کا بھی انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ واٹر وین کے ذریعے بھی علاقے میں پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے ۔راشد قریشی نے کہا کہ الخدمت کے رضاکار عوام کو تنہا نہیں چھوڑ رہے ، بارش کے پانی میں پھنسے بزرگ شہریوں، خواتین اور بچوں کو ریسکیو کیا گیا ہے جبکہ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رکشے بھی نکالے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگست کے آخر تک بارشوں کی پیش گوئی ہے ، اس لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل اور رضاکار ہر وقت فعال ہیں۔امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی نے کہا کہ بارش کے بعد علاقہ زیر آب ہے اور مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ، تاہم جماعت اسلامی اور الخدمت نے کبھی عوام کو تنہا نہیں