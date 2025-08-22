صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی کے ڈی اے کا کورنگی نالے کا دورہ، پانی کی نکاسی پر اظہار اطمینان

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی رین ایمرجنسی کے نفاذ کے پیشِ نظر ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے آصف جان صدیقی نے۔۔۔

 حالیہ مون سون بارشوں کے جاری اسپیل کے دوران کورنگی نالے کا دورہ کیا۔دورے کے موقع پر چیف انجینئر کے ڈی اے عبد الصمد جملانی نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے آصف جان صدیقی کو حال ہی میں قائم کئے گئے کورنگی 1000 روڈ برساتی نالے سے پانی کی نکاسی آب کے عمل کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا جس پر ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے آصف جان صدیقی نے برساتی پانی کی غیر تسلسل بہاؤ پر اطمینان کا اظہار کیا۔

 

