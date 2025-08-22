طلباء کے نقصان کی تلافی کی جائے ، حلیمہ سعدیہ
کراچی (پ ر)حالیہ بارشوں کے نتیجے میں شہریوں کے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ۔۔۔
اسلامی جمعیت طالبات پاکستان کی ناظمہ صوبہ سندھ حلیمہ سعدیہ نے حکومت سندھ کی نااہلی پر شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جامعات کی جانب سے بروقت بالمشافہ تعلیمی سرگرمیوں کو معطل نہ کرنے اور جامعات میں طلباء کو پناہ دینے کے بجائے عمارتوں کو خالی کروانے کے باعث طلباء و طالبات رات بھر ٹریفک میں پھنسے رہے ۔ اسی صورتحال میں ایک سانحہ پیش آیا کہ ڈاو میڈیکل کالج کی ایک طالبہ کے والد بیٹی کو لینے آنے کی کوشش میں گٹر میں گر کر جاں بحق ہوگئے ۔ناظمہ صوبہ نے مطالبہ کیا کہ حکومت شہر کی تعمیر اور مزید بارشوں کے اسپیل کیلئے ٹھوس اقدامات کرے اور جامعات کی غفلت سے طلباء کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی بھی صورت نکالی جائے ۔