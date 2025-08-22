صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راجہ اظہر سفری پابندی کیس :ایف آئی اے کی غیرحاضری پر عدالت برہم

  • کراچی
راجہ اظہر سفری پابندی کیس :ایف آئی اے کی غیرحاضری پر عدالت برہم

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر راجہ اظہر کی جانب سے ۔۔۔

سفری پابندیوں کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے ایف آئی اے کے کسی افسر کی غیرحاضری پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر آئندہ سماعت پر بھی ایف آئی اے کا کوئی افسر پیش نہ ہوا تو ڈی جی ایف آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے گا۔ سرکاری وکیل نے جواب جمع کرانے کیلئے مہلت مانگی، جس پر عدالت نے کیس کی مزید کارروائی 11 ستمبر تک ملتوی کردی۔

 

