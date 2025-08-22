شاہراہ بھٹو عوام کیلئے تفریح گاہ میں تبدیل
کراچی(آئی این پی)کراچی میں ٹریفک جام کے سنگین مسئلہ کے حل کیلئے بنائی گئی اہم ترین سڑک شاہراہ بھٹو حکومت کی۔۔۔
عدم توجہی کے سبب قریبی آبادیوں کے مکینوں کیلئے تفریح گاہ میں تبدیل ہوگئی ہے ۔رپورٹ کے مطابق قریبی آبادیوں کے بیشتر رہائشی شام کے اوقات میں آنے اور جانے والے ٹریکس کے اطراف کی دیواریں پھلانگ کر شاہراہ پر آجاتے ہیں۔اس شاہراہ کے مختلف حصوں کو تفریح گاہ اور کھیل کے میدان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔پیٹرولنگ پولیس گشت کے باوجود مکینوں کو شاہراہ پر آنے سے نہیں روکتی ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعلی اور اعلی حکام اس صورتحال کا نوٹس لیں ورنہ یہ تفریح کئی حادثہ کا سبب نہ بن جائے ۔