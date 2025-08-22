پولیس چیف کی فیلڈ کمانڈرز کو اپنے علاقوں میں موجود رہنے کی ہدایت
کراچی (این این آئی)کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے تمام فیلڈ کمانڈرز کو اپنے علاقوں میں موجود رہنے کی ہدایت جاری کردیں۔۔۔۔
جاوید عالم اوڈھو نے ہدایت کی کہ ٹریفک پولیس بارش کے دوران اور بعد میں ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اور جن علاقوں میں پانی زیادہ ہو وہاں ٹریفک کو متبادل راستے فراہم کئے جائیں، گشت پر مامور پولیس کی گاڑیوں کو ضروری اوزار، ٹیوب اور بارش میں پھنسی گاڑیوں کو نکالنے میں استعمال ہونے والے آلات سے لیس کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔