چیئرمین گلشن ٹاؤن کی زیر قیادت نکاسی آب کا 48گھنٹے طویل آپریشن
کراچی (صباح نیوز)غیر معمولی برسات کے باعث شہر کی کئی سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔۔۔۔
اسی دوران گلشن اقبال ٹاؤن میں چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد کی قیادت میں عوامی خدمت کا سلسلہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے جاری ہے ۔ ڈاکٹر فواد احمد خود مختلف مقامات پر پہنچ کر عوامی شکایات کا ازخود معائنہ کرتے رہے ۔انتظامیہ کی جانب سے ڈی واٹرنگ پمپس اور ہیوی مشینری کے ذریعے نیپا چورنگی سمیت اہم مقامات سے برساتی پانی نکالا جارہا ہے ۔ دوسری جانب یوسی 3 اور یوسی 4 میں درخت گرنے کی شکایات پر ڈائریکٹر پارکس کی نگرانی میں عملے نے درختوں کو ہٹا دیا۔