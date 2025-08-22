بجلی کے بریک ڈاؤن سے پانی کی فراہمی متاثر ،ترجمان واٹرکارپوریشن
کراچی (این این آئی)کراچی واٹر کارپوریشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کی جانب سے بار بار ہونے والے۔۔۔
بجلی کے بریک ڈاؤنز اور کیبل فالٹس کے باعث شہر میں پانی کی فراہمی شدید متاثر ہورہی ہے ۔ ترجمان کے مطابق دھابیجی، پپری اور حب جیسے بڑے پمپنگ اسٹیشنز سمیت شہر کے مختلف ڈسٹری بیوشن پمپنگ اسٹیشنز بجلی کی مسلسل بندش سے بری طرح متاثر ہیں۔ متعدد پمپنگ اسٹیشنز پر کیبل فالٹ کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی ہے جس کے نتیجے میں اہم پمپنگ اسٹیشنز کے فیڈرز پر بجلی کی سپلائی بار بار متاثر ہورہی ہے ۔