مشتعل دکانداروں کا پٹاخوں کے کارخانے کے مالک کی گاڑی پر پتھراؤ
کراچی (سٹی ڈیسک ) گودام میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد متاثرہ دکاندار مشتعل ہوگئے اور پٹاخوں کے ۔۔۔
کارخانے کے مالک کی گاڑی پر پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیے ۔واقعے کے مطابق پٹاخوں کی دکان کے مالک کا ایک ملازم گاڑی لے کر وہاں سے نکلنے لگا تو مالی نقصان اٹھانے والے اور زخمی ہونے والے دکانداروں نے گاڑی کا گھیراؤ کر لیا اور اس پر شدید پتھراؤ کیا۔ اس دوران گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے ۔پولیس اور رینجرز نے گاڑی کو مشتعل ہجوم سے نکال لیا اور دکانداروں کو یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں تو متعلقہ تھانے سے رجوع کریں۔