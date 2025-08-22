صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کئی علاقوں میں بجلی بحال نہ ہوسکی،شہری شدید ذہنی اذیت کے شکار

  • کراچی
کئی علاقوں میں بجلی بحال نہ ہوسکی،شہری شدید ذہنی اذیت کے شکار

کراچی(اسٹاف رپورٹر) کے الیکٹرک نے گزشتہ رات 9 بجے تک تمام فیڈرز کو فعال کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔۔۔

 تاہم ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود کمپنی کے 2100 فیڈرز میں سے 200 سے زائد فیڈرز بند پڑے ہیں ۔سروے کے مطابق ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گولیمار اور ایف سی ایریا کے مکین بجلی کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں گلشن اقبال بلاک 13ڈی سمیت گلستان جوہر اور شانتی نگر میں بجلی کی فراہمی تاحال معطل ہے جبکہ ڈسٹرکٹ ملیر میں کھوکھرا پار، ملیر ٹنکی، ملیر ہالٹ اور اسکیم 33 کے کئی علاقے گزشتہ 36 گھنٹوں سے بجلی کے منتظر ہیں۔ اسکے علاوہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں گارڈن، لیاری ،لی مارکیٹ، نشتر روڈ، رام سوامی اور عثمان آباد کے صارفین بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں صدر اور کورنگی کا بیشتر حصہ بھی بجلی سے محروم ہیں۔اورنگی ٹاؤن، سرجانی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، شادمان، ایف بی ایریا ، بلدیہ، شاہ فیصل اور نمائش کے مکین بھی بجلی کو ترس رہے ہیں۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ کے الیکٹرک کی ہیلپ لائن پر مسلسل شکایات درج کرارہے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہورہی۔ادھر ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کمپنی کا ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک مستحکم ہے اور مختلف علاقوں میں بجلی کی بحالی کا عمل جاری ہے ۔

 

