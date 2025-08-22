موسلا دھار بارش ،کراچی بار کی خصوصی ریلیف دینے کی استدعا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی بار ایسوسی ایشن نے شہر میں جاری شدید بارشوں کے باعث سٹی کورٹ کے تمام سیشن ججز کو مراسلہ بھیجا ہے جس میں وکلاء اور۔۔۔
سائلین کو درپیش مشکلات کی نشاندہی کرتے ہوئے خصوصی ریلیف دینے کی استدعا کی گئی ۔ کراچی بار نے اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ موسلا دھار بارشوں کے نتیجے میں شہر کی مجموعی صورتحال خراب ہوگئی ہے ، سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے جس کے باعث وکلاء اور سائلین کی سٹی کورٹ تک رسائی انتہائی مشکل ہوگئی ہے ۔