صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسلا دھار بارش ،کراچی بار کی خصوصی ریلیف دینے کی استدعا

  • کراچی
موسلا دھار بارش ،کراچی بار کی خصوصی ریلیف دینے کی استدعا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی بار ایسوسی ایشن نے شہر میں جاری شدید بارشوں کے باعث سٹی کورٹ کے تمام سیشن ججز کو مراسلہ بھیجا ہے جس میں وکلاء اور۔۔۔

 سائلین کو درپیش مشکلات کی نشاندہی کرتے ہوئے خصوصی ریلیف دینے کی استدعا کی گئی ۔ کراچی بار نے اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ موسلا دھار بارشوں کے نتیجے میں شہر کی مجموعی صورتحال خراب ہوگئی ہے ، سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے جس کے باعث وکلاء اور سائلین کی سٹی کورٹ تک رسائی انتہائی مشکل ہوگئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ