چینی سکیورٹی میں غفلت ،نجی کمپنی کے فوکل پرسن کی عبوری ضمانت میں توثیق
لاپروائی سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی جہاں عدالت نے پرائیویٹ کمپنی کے فوکل پرسن محمد کمال کی عبوری ضمانت کی توثیق کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ پراسیکیوشن کے مطابق ملزم نے چینی شہریوں کی آمد و رفت کے دوران نہ صرف ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا بلکہ متعلقہ تھانے کو بھی اطلاع نہیں دی اور سیکورٹی کے مؤثر انتظامات کرنے میں ناکام رہا۔ اسی بناء پر اس کے خلاف تھانہ موچکو میں مقدمہ درج کیا گیا۔ دورانِ سماعت وکیلِ صفائی لیاقت علی خان گبول ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کا موکل بے گناہ ہے ۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ محمد کمال نے بطور فوکل پرسن تمام قانونی تقاضے پورے کئے اور متعلقہ تھانے کو چینی شہریوں کی آمد سے متعلق اطلاع بھی دی تھی تاہم پولیس اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ نے کوئی سیکورٹی فراہم نہیں کی۔ وکیل صفائی نے مزید کہا کہ ملزم نے عبوری ضمانت حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ انویسٹیگیشن جوائن کی اور پولیس تحقیقات میں مکمل تعاون کر رہا ہے ۔ عدالت نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد ملزم کی عبوری ضمانت کی توثیق کرتے ہوئے ہوئے درخواست نمٹا دی۔