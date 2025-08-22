این آئی سی وی ڈی میں اوپی ڈی اچانک بند،مریض پریشان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکیولر ڈیزیزز (این آئی سی وی ڈی)میں انتظامیہ کی بدانتظامی اور۔۔۔
غفلت کے باعث مریض شدید مشکلات سے دوچار ہیں،ناقص انتظامی فیصلوں کے نتیجے میں متعدد سرجریز منسوخ کر دی گئیں جبکہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹس (اوپی ڈیز)اچانک بند ہونے سے ہزاروں مریض متاثر ہوئے ۔ ذرائع کے مطابق اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور انتظامیہ کی سنگین لاپروائی کے باعث ایک مین ٹیننس ملازم کو غیر قانونی طور پر ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں تعینات کیا گیا جس سے نہ صرف سروس رولز کی خلاف ورزی ہوئی بلکہ اسپتال کے کاموں میں بھی شدید رکاوٹ پیدا ہوئی۔اس صورتحال کے باعث دور دراز علاقوں سے علاج کے لیے آنے والے مریض اور ان کے اہلخانہ سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ مریضوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ دل کے مریض جنہیں فوری علاج کی ضرورت ہے ، انتظامیہ کی نااہلی کے باعث واپس بھیجے جا رہے ہیں۔ صحت عامہ کے ماہرین اور سول سوسائٹی نے اس سنگین صورتحال کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری حکومتی مداخلت اور اعلیٰ سطح انکوائری کا مطالبہ کیا ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر متعلقہ اور نااہل افراد کی انتظامیہ میں تقرری سے مریضوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے ،یہ بحران نہ صرف انتظامی غفلت بلکہ احتساب کے عمل پر بھی سنگین سوالات کھڑا کرتا ہے ، اور اس کا خمیازہ براہِ راست غریب اور مستحق مریض بھگت رہے ہیں۔