معاون خصوصی وزیر اعلیٰ کا نکاسی آب کے کاموں کامعائنہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ و دیہی ترقی محمد سلیم بلوچ نے ضلع ملیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ۔۔۔
اور شہر میں طوفانی بارش کے بعد نکاسی آب کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے برساتی پانی کے سبب جمع ہونے والے کچرے کی فوری صفائی کی ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر چیئرمین ملیر ٹاؤن و صدر PS-89 ملیر جان محمد بلوچ، میونسپل کمشنر ملیر ٹاؤن آغا سمیر خان درانی، ضلعی انتظامیہ اور بلدیاتی عملہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھا۔ سلیم بلوچ ائیرپورٹ، شارع فیصل، مین نیشنل ہائی وے ، منزل پمپ، پاپولر فیکٹری کے اطراف سمیت مختلف علاقوں میں جمع ہونے والے برساتی پانی کے مقامات کا بھی دورہ کیا اور عوام کوہر ممکن اقدام کی یقین دہانی کروائی۔