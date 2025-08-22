جیکب آباد :ٹماٹر 200روپے کلو، پیاز و دیگر سبزیاں بھی مہنگی
جیکب آباد (نمائندہ دنیا نیوز) جیکب آباد میں ٹماٹر سمیت پیاز اور دیگر سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔۔۔
، ٹماٹر 200 روپے کلو فروخت ہونے لگا، شہری شدید پریشان جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔تفصیلات کے مطابق حالیہ بارشوں کے باعث بولان کے علاقے میں بی بی نانی پل شدید متاثر ہوا جس کے بعد بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہوگئی ہے ۔ اس صورتحال کے باعث کوئٹہ سے سبزیوں کی ترسیل مکمل طور پر معطل ہوچکی ہے جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں سبزیوں کی سپلائی محدود ہوگئی اور قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین حاجی محمد حسن لاشاری کے مطابق راستہ کھلنے کے بعد قیمتوں میں کمی واقع ہوگی۔ تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ منڈی مافیا ہر موقع پر مصنوعی بحران پیدا کرکے منافع خوری میں مصروف رہتی ہے۔ ایک شہری نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے 60 سے 70 روپے فی کلو فروخت ہونے والا ٹماٹر اب 200 روپے کلو میں مل رہا ہے ، جبکہ دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی دگنی ہوگئی ہیں مگر ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اشیائے ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں نے غریب اور متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں کو قابو میں لایا جائے اور مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔