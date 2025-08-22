نوابشاہ :مسافروں کو بغیر ٹکٹ سفرکرانیوالا ٹرین منیجر پکڑاگیا
سکھر (بیورو رپورٹ)ریلوے پولیس اسپیشل برانچ سکھر ڈویژن نے نواب شاہ ریلوے اسٹیشن پر کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
ٹرین بابا رحمان ایکسپریس کے سوڈا منیجر فاروق کو گرفتار کر لیا۔ ملزم مسافروں سے دھوکے سے رقم وصول کر کے بغیر ٹکٹ سفر کروا رہا تھا۔تفصیلات کے مطابق پشاور سے کراچی جانے والی ٹرین کے نواب شاہ پہنچنے پر دوران چیکنگ مسافر محمد یوسف اور ان کی اہلیہ بغیر ٹکٹ پکڑے گئے ۔ مسافر نے انکشاف کیا کہ ملتان اسٹیشن پر قلی وقار چانڈیو نے انہیں ٹکٹ نہ لینے کا مشورہ دیا اور سوڈا مینیجر فاروق کے ذریعے بوگی نمبر دو میں جگہ دلوائی،جس کے بدلے میں 4900 روپے وصول کیے گئے ۔ریلوے پولیس نے سوڈا مینیجر فاروق کو موقع پر ہی گرفتار کر کے مسافر سے لی گئی رقم برآمد کرلی جبکہ وقار چانڈیو کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ۔ایس پی ریلوے پولیس سکھر رانا ارسلان کے مطابق آئی جی ریلوے پولیس طاہر رائے اور ڈی آئی جیز کی خصوصی ہدایت پر کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔