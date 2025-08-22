ٹھٹھہ :ڈسٹرکٹ جیل تعمیر ،بلاول بھٹو یکم ستمبر کو افتتاح کرینگے
ٹھٹھہ (رپورٹ :مرزا حسن بیگ)صوبائی وزیر جیل خانہ جات و ورکرز اینڈ سروسز حاجی علی حسن زرداری کی۔۔۔
ذاتی کوششوں سے ٹھٹھہ میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں۔تفصیلات کے مطابق 14.19 ملین روپے کی لاگت سے ڈسٹرکٹ جیل کی تعمیر مکمل ہوگئی، جس کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یکم ستمبر کو کریں گے ۔ نئی جیل میں 300 قیدیوں کی گنجائش ہوگی۔ اس سے قبل جیل نہ ہونے کے باعث قیدیوں کو روزانہ بدین سے لایا اور لے جایا جاتا تھا۔اسی منصوبے کے تحت گھوڑا باری میں 30 بیڈ پر مشتمل اسپتال کی تعمیر بھی مکمل کرلی گئی ہے ، جب کہ گھوڑا باری، ساکرو اور کیٹی بندر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے ۔ ان سڑکوں سے نہ صرف عوام کو آمدورفت میں سہولت میسر آئی ہے بلکہ تاجر برادری کو بھی فائدہ ہوا ہے ۔علاوہ ازیں کراچی سے کیٹی بندر اور شاہ بندر تک کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا پہلا مرحلہ بھی آخری مراحل میں داخل ہوگیا ہے ، جس سے سفر کم ہوگا اور سمندری پانی کے کٹاؤ کو روکنے میں بھی مدد ملے گی۔