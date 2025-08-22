صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھٹھہ :ڈسٹرکٹ جیل تعمیر ،بلاول بھٹو یکم ستمبر کو افتتاح کرینگے

  • کراچی
ٹھٹھہ :ڈسٹرکٹ جیل تعمیر ،بلاول بھٹو یکم ستمبر کو افتتاح کرینگے

ٹھٹھہ (رپورٹ :مرزا حسن بیگ)صوبائی وزیر جیل خانہ جات و ورکرز اینڈ سروسز حاجی علی حسن زرداری کی۔۔۔

 ذاتی کوششوں سے ٹھٹھہ میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں۔تفصیلات کے مطابق 14.19 ملین روپے کی لاگت سے ڈسٹرکٹ جیل کی تعمیر مکمل ہوگئی، جس کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یکم ستمبر کو کریں گے ۔ نئی جیل میں 300 قیدیوں کی گنجائش ہوگی۔ اس سے قبل جیل نہ ہونے کے باعث قیدیوں کو روزانہ بدین سے لایا اور لے جایا جاتا تھا۔اسی منصوبے کے تحت گھوڑا باری میں 30 بیڈ پر مشتمل اسپتال کی تعمیر بھی مکمل کرلی گئی ہے ، جب کہ گھوڑا باری، ساکرو اور کیٹی بندر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے ۔ ان سڑکوں سے نہ صرف عوام کو آمدورفت میں سہولت میسر آئی ہے بلکہ تاجر برادری کو بھی فائدہ ہوا ہے ۔علاوہ ازیں کراچی سے کیٹی بندر اور شاہ بندر تک کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا پہلا مرحلہ بھی آخری مراحل میں داخل ہوگیا ہے ، جس سے سفر کم ہوگا اور سمندری پانی کے کٹاؤ کو روکنے میں بھی مدد ملے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ