ہمیں کرسی نہیں عوام کے حقوق کی فکر،ذوالفقار بھٹو جونیئر
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہے کہ نوجوان ہی ملک کی اصل طاقت ہیں،۔۔۔
اب وقت ہے کہ مزدوروں، طلبہ اور عام عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی جائے ۔ وہ مقامی ہوٹل میں ٹیم جونیئر ذوالفقار بھٹو یوتھ لاڑکانہ کی جانب سے دی گئی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ، جس میں ضلعی آرگنائزر شہباز بھٹو، ولی محمد لاہوری، عاقب کاٹھیو سمیت پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے رہنما عنایت عمرانی، جاوید لاہوری، صدام جیسر، سرفراز کھوکر، صدام جتوئی اور دیگر شریک ہوئے ۔تقریب میں نوجوانوں نے انہیں اجرک، سندھی ٹوپی، پھولوں کے ہار اور بوسکی کی پگڑی پیش کی۔جونیئر ذوالفقار بھٹو نے مزید کہا کہ وہ خود کو نوجوانوں میں شمار کرتے ہیں کیونکہ عمر کے 35 ویں سال میں بھی جدوجہد کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں میرٹ ختم ہوچکا ہے اور کرپٹ عناصر ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے لاکھوں روپے درکار ہیں، یہی استحصالی نظام ہے جس نے نوجوانوں کے راستے روکے ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ \"ہمیں کرسی نہیں بلکہ عوام کے حقوق کی فکر ہے ۔ کل نواز شریف تھا، آج زرداری ہے ، کل کوئی اور ہوگا، مگر ہمارا دشمن یہ استحصالی نظام ہے ۔انہوں نے طلبہ یونین کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنرل ضیاء نے طلبہ کی طاقت کو دبانے کے لیے یونین پر پابندی لگائی تھی، لیکن آج کے پڑھے لکھے نوجوان تبدیلی چاہتے ہیں۔ذوالفقار جونیئر نے سوال اٹھایا کہ اربوں ڈالر سیلاب متاثرین کے نام پر لیے گئے لیکن عوام اب بھی محفوظ نہیں ہیں، سندھ کے پیسے کہاں گئے ؟ انہوں نے اعلان کیا کہ \"ہم نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی مضبوط جماعت قائم کریں گے جسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔