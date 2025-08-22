حیدرآباد شہر برساتی پانی میں ڈوب گیا،ایم کیوایم پاکستان
حیدرآباد (نمائندہ دنیا )ایم کیو ایم کے اراکین سندھ اسمبلی راشد خان ایڈووکیٹ، انجینئر صابر حسین قائم خانی اور۔۔۔
ناصر حسین قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حیدرآباد کی حالیہ صورتحال پر شدید ردعمل دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے بعد حیدرآباد کے شہری پانی اور بجلی کے بحران کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ حیسکو انتظامیہ کی مسلسل غفلت اور مئیر حیدرآباد سمیت صوبائی حکومت کی چشم پوشی نے عوام کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے ۔رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ماضی میں شہر کے تمام ترقیاتی کام حق پرست قیادت اور ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی نے کروائے تھے ، لیکن آج مئیر حیدرآباد اربوں روپے کے منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں مگر فراہمی و نکاسی آب کے حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حیدرآباد کے مسائل پر ہونے والی کسی میٹنگ میں مقامی نمائندوں کو شامل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی مشاورت کی جاتی ہے ، نتیجتاً معمولی بارش کے بعد ہی شہر پانی میں ڈوب جاتا ہے ۔ایم کیو ایم رہنماؤں نے کہا کہ واسا کی تنظیم نو کے بعد غیر قانونی تقرریاں کی گئیں جبکہ نچلے درجے کے ملازمین کو برطرف کر کے کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے ۔ دوسری جانب حیسکو کے سی ای او کی تعیناتی بھی غیر قانونی ہے جس کے باعث عوام بجلی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ حیسکو سی ای او کو فوری طور پر ہٹا کر نیا افسر تعینات کیا جائے ، حیدرآباد کے نالے صاف کئے جائیں اور ان کی دیواریں تعمیر کی جائیں، ساتھ ہی ہر محکمے میں جاری کرپشن و لوٹ مار کا سدباب کیا جائے۔