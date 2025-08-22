صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روہڑی :پولیس نے ڈکیت گروہ کے 4کارندے دھر لیے

  • کراچی
سکھر، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) روہڑی میں ایس ایچ او جھانگیر مہر کی قیادت میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 موٹر سائیکل چوری و اسنیچنگ میں ملوث گروہ کے چار کارندے ریاض علی مرہٹو، قربان مرہٹو، غلام نبی چوہان اور جاوید سولنگی کو گرفتار کرلیا۔ ملزمان کے قبضے سے 4 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں جنہیں اصل مالکان کے حوالے کردیا گیا۔ جیکب آباد میں سٹی پولیس نے ایک ہوٹل پر چھاپہ مارا جہاں سے 27 عدد نشہ آور حقہ فلیور برآمد کرکے ایک ملزم اویس کو گرفتار کرلیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ نوشہروفیروز، محراب پور، ہالانی، بھریاروڈ، مٹھیانی اور دیگر علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے مجموعی طور پر 8 ملزمان کو گرفتار کیا۔ کارروائیوں میں 2 اشتہاری، 4 منشیات فروش اور 2 دیگر ملزمان شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 3300 گرام چرس، 20 لیٹر شراب، 249 گرام مین پڑی گٹکہ، جوا کا سامان، نقدی اور ایک مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کی۔ بھریاروڈ میں ایک خاتون منشیات فروش سے بھی ڈیڑھ کلو چرس برآمد کی گئی۔ برآمد شدہ موٹر سائیکل اصل مالک کے حوالے کردی گئی۔

 

