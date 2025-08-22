بارش سے شہر مفلوج،میئر کوشرم آنی چاہیے ، فیصل ندیم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم اور کراچی کے صدر احمد ندیم اعوان نے کراچی میں شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور ۔۔۔
خیبرپختونخوا کے متاثرہ علاقوں خصوصاً بونیر اور سوات میں تباہ کاریوں کے حوالے سے مرکزی مسلم لیگ ہاؤس کراچی میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر فیصل ندیم نے کہا کہ چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کراچی کو مفلوج کرکے رکھ دیا۔ شہری گھنٹوں پانی میں پھنسے رہے مگر نکاسی آب کا کوئی مؤثر انتظام نظر نہیں آیا۔ 17 سال بعد بھی اگر شہر قائد کو نکاسیٔ آب کا جدید نظام میسر نہ ہوسکا تو یہ سندھ حکومت کی بدترین ناکامی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے عوام کے خادم بننے کے بجائے حکمران خائن ثابت ہوئے ہیں۔ مئیر کراچی کو اپنی نااہلی پر شرم آنی چاہیے ۔فیصل ندیم نے کہا کہ شہر قائد کو جان بوجھ کر لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے مگر ہم اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔ حکمران وقت کے لیے یہ پیغام ہے کہ ڈرامے اور فوٹو سیشن چھوڑ کر عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کریں۔پریس کانفرنس میں خیبرپختونخوا خصوصاً بونیر اور سوات کی تباہ کن صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر احمد ندیم اعوان نے اعلان کیا کہ مرکزی مسلم لیگ عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ریلیف و بحالی کے لیے عملی اقدامات کررہی ہے ۔