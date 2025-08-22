صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش سے شہر مفلوج،میئر کوشرم آنی چاہیے ، فیصل ندیم

  • کراچی
بارش سے شہر مفلوج،میئر کوشرم آنی چاہیے ، فیصل ندیم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم اور کراچی کے صدر احمد ندیم اعوان نے کراچی میں شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور ۔۔۔

خیبرپختونخوا کے متاثرہ علاقوں خصوصاً بونیر اور سوات میں تباہ کاریوں کے حوالے سے مرکزی مسلم لیگ ہاؤس کراچی میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر فیصل ندیم نے کہا کہ چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کراچی کو مفلوج کرکے رکھ دیا۔ شہری گھنٹوں پانی میں پھنسے رہے مگر نکاسی آب کا کوئی مؤثر انتظام نظر نہیں آیا۔ 17 سال بعد بھی اگر شہر قائد کو نکاسیٔ آب کا جدید نظام میسر نہ ہوسکا تو یہ سندھ حکومت کی بدترین ناکامی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے عوام کے خادم بننے کے بجائے حکمران خائن ثابت ہوئے ہیں۔ مئیر کراچی کو اپنی نااہلی پر شرم آنی چاہیے ۔فیصل ندیم نے کہا کہ شہر قائد کو جان بوجھ کر لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے مگر ہم اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔ حکمران وقت کے لیے یہ پیغام ہے کہ ڈرامے اور فوٹو سیشن چھوڑ کر عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کریں۔پریس کانفرنس میں خیبرپختونخوا خصوصاً بونیر اور سوات کی تباہ کن صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر احمد ندیم اعوان نے اعلان کیا کہ مرکزی مسلم لیگ عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ریلیف و بحالی کے لیے عملی اقدامات کررہی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ