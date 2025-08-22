پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کی انکوائری کی جائے گی ،وقار مہدی
کراچی (سٹی ڈیسک )وزیراعلیٰ سندھ کے معاونِ خصوصی برائے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم و پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے ۔۔۔
جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی نے کہا ہے کہ ایم اے جناح روڈ پر واقع پٹاخوں کے گودام میں ہونے والے دھماکے کی مکمل انکوائری کی جائے گی اور ذمے داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔انہوں نے یہ بات شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹراما سینٹر میں دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ٹراما سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر صابر میمن نے سینیٹر وقار مہدی کو زخمیوں کے علاج معالجے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر وقار مہدی نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں 14 زخمیوں کو ٹراما سینٹر لایا گیا ہے ، جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے ۔ زخمیوں میں زیادہ تر مزدور اور آفس ورکرز شامل ہیں۔دورے کے دوران وزیراعلیٰ سندھ کے معاونِ خصوصی برائے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ تمام زخمیوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ سینیٹر وقار مہدی کا کہنا تھا کہ انکوائری میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بلڈنگ میں پٹاخوں کا گودام قائم کرنے کی اجازت کس نے دی اور دھماکے کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذمے داروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور قانون کے مطابق سخت کارروائی ہوگی۔دوسری جانب انہوں نے خیبرپختونخوا میںبارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے متاثرین کے لیے امدادی سامان پشاور پہنچنا شروع ہوگیا ہے ۔