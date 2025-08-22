شہر اندھیرے میں ڈبو نا کے الیکٹرک کی سنگین غفلت،منعم ظفر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ کراچی میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش نے کے الیکٹرک کی نااہلی اور۔۔۔
بدترین کارکردگی کو بے نقاب کردیا۔ بارش کے نتیجے میں شہر کا بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب گیا، 800 سے زائد فیڈر ٹرپ ہوئے اور دو دن گزرنے کے باوجود بیشتر علاقوں میں بجلی بحال نہیں ہوسکی۔انہوں نے کہا کہ کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر کو اندھیروں اور مشکلات میں ڈبو دینا کے الیکٹرک کی سنگین مجرمانہ غفلت ہے ۔ وفاقی و صوبائی حکومتیں بھی برابر کی شریکِ جرم ہیں کیونکہ بار بار شہریوں کی جانوں کے ضیاع اور نقصانات کے باوجود ادارے کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کیا جاتا۔منعم ظفر خان کے مطابق شہر بھر میں بجلی کی بندش کے باعث نظامِ زندگی مفلوج ہوکر رہ گیا، اسپتالوں، کاروباری مراکز اور پانی کی فراہمی پر بھی براہِ راست اثرات مرتب ہوئے ۔ اس دوران مختلف حادثات میں 17 شہری جاں بحق ہوئے جبکہ کرنٹ لگنے سے دو معصوم بچوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ کے الیکٹرک کی مجرمانہ غفلت کے خلاف فوری نوٹس لیا جائے ، جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے اور ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے ۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ کے الیکٹرک اپنے نظام کو اپ گریڈ کرنے ، بوسیدہ پلانٹس بند کرنے ، جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن میں مکمل طور پر ناکام ہوگئی ہے ،لہذا اس کا لائسنس معطل کرکے فارنزک آڈٹ کرایا جائے اور مونوپولی کا خاتمہ کیا جائے ۔