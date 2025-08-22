صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں ہے ، سعید غنی

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے اور۔۔۔

 کسی بھی اہم شاہراہ پر پانی جمع نہیں ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش کے باوجود بلدیاتی اداروں کے تمام ملازمین، سول ایڈمنسٹریشن اور صوبائی وزراء سڑکوں پر موجود ہیں اور نکاسی آب کے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔جمعرات کے روز وزیر ثقافت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ اور دیگر نمائندوں کے ہمراہ شہر کے مختلف ٹاؤنز کے دورے کے موقع پر سعید غنی نے کہا کہ صدر ٹاؤن، آئی آئی چندریگر روڈ، ایم اے جناح روڈ، کھارادر اور لیاری کے علاقے کلیئر ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صفورا ٹاؤن اور یونیورسٹی روڈ پر جہاں سیوریج لائن زمین بوس ہوئی یا پانی کی نکاسی میں مسائل تھے ، وہاں فوری طور پر کام شروع کردیا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ نیپا چورنگی کا مسئلہ حل کرکے متبادل راستہ نکالا گیا ہے ، جبکہ لیاری پمپنگ اسٹیشن پر خراب پمپ کو فوری طور پر تبدیل کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اسکیم 33 اور سہراب گوٹھ ٹاؤن کے مسائل کے حل کے لیے بھی واٹر بورڈ اور ٹاؤن انتظامیہ کو متحرک کیا گیا ہے ۔سعید غنی نے شہریوں سے اپیل کی کہ بارش کے دوران بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں تاکہ کسی بھی ممکنہ مشکل سے بچا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایات پر صوبائی وزراء بھی اپنے اپنے علاقوں میں نگرانی کر رہے ہیں اور نکاسی آب کے کاموں کو تیز کیا جا رہا ہے ۔

 

