بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے ، کمشنر سید حسن نقوی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا ہے کہ شہر کی بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے۔۔۔
اور ملحقہ سڑکوں کو ٹریفک کیلئے کھول دیا گیا ہے ۔جمعرات کو جاری اعلامیہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ناظم آباد،طارق روڈ اوربہادرآباد انڈر پاسز پرنکاسی کا کام مکمل کرلیا گیا اورانڈر پاسزکو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیاہے ۔کمشنر کراچی نے کہا کہ ڈرگ روڈ،سہراب گوٹھ اورگل بہار انڈر پاسز پر کام تیزی سے جاری ہے اورواٹر پمپس نصب کردیے گئے جو مسلسل کام کررہے ہیں، چند گھنٹوں میں کام مکمل کرلیا جائے گا اور انڈر پاسز ٹریفک کے لیے کھول دیے جائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ سوک سینٹر سے مزار قائد جانے والی اولڈ سبزی منڈی سڑک کو ٹریفک کیلئے کھول دیا گیا ہے تاہم اولڈ سبز ی منڈی سڑک پر سوک سینٹر جانے والے راستے پر سیو ریج کے مسئلہ کی وجہ سے ٹریفک کا دبا ؤزیادہ ہے ،لہذا شہر ی اس راستہ کے استعمال سے گریز کر یں۔انہوں نے کہا کہ شاہراہ فیصل روڈ، جام صادق پل اور کورنگی کاز پر معمول کے مطابق ٹریفک روانی کے ساتھ گزر سکتا ہے ۔