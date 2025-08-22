صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، برساتی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ

  • کراچی
کراچی (این این آئی) میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے ضلع وسطی کے مختلف علاقوں ناگن چورنگی، دو منٹ چورنگی، سرجانی، سخی حسن، کے ڈی اے چورنگی، حیدری اور دیگر مقامات کا دورہ کیا۔۔۔

، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ٹیموں نے دن رات محنت کر کے ان تمام علاقوں کو کلیئر کردیا ہے جس کا انہوں نے خود موقع پر جاکر معائنہ کیا۔ میئر نے کہا کہ بروقت ڈسپوزل اور عملے کی تیز رفتار کارکردگی کی بدولت برساتی پانی کے اخراج کو یقینی بنایا گیا ہے اور شہر کے تمام علاقوں سے پانی کے جلد از جلد اخراج کے لیے بھرپور اقدامات جاری ہیں،دورے کے دوران میئر کراچی نے عوامی شکایات بھی سنیں اور فوری حل کے احکامات جاری کئے ۔ انہوں نے کہا کہ گجر نالہ اپنی اصل حالت میں بہہ رہا ہے اور اگر نالوں کی بروقت صفائی نہ کی جاتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔

 

