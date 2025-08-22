مارکیٹوں،گوداموں میں نکاسی کے ناقص انتظامات:15ارب کا نقصان،تاجر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر کے تاجروں کو حالیہ مون سون بارشوں کے دوران شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے ۔۔۔
مختلف مارکیٹوں اور گوداموں میں پانی کی نکاسی کے انتظامات نہ ہونے کے باعث تاجروں کے اربوں روپے مال تباہ ہوگئے ہیں جس کا تخمینہ تقریباً 15ارب روپے لگایا گیا ہے ۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے ناقص انتظامات اور بلدیاتی اداروں کی غفلت نے شہر کے اولڈ سٹی ایریا سمیت دیگر مارکیٹوں میں تباہی میں اضافہ کیا، تجارتی و صنعتی گوداموں میں پانی جمع ہونے اور نکاسی آب کے لیے کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی جس سے تاجروں میں شدید تشویش اور غصہ پایا جاتا ہے ۔بزنس مین گروپ کے چیئرمین زبیر موتی والا اور کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی نے شہر میں بارشوں کے بعد پیدا ہونے والے سنگین بحران پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موسلا دھار بارشوں نے کراچی بھر میں تباہی مچا دی ہے ،شہر کے ہر کونے کو مفلوج کر دیا ہے اور شہریوں کو ناقابلِ برداشت مشکلات میں ڈال دیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کا انجن ہونے کے باوجود کراچی کو مسلسل نظرانداز کیا جاتا ہے اور امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے جبکہ شہر کے بوسیدہ انفرااسٹرکچر کو بہتر بنانے کیلئے انتہائی قلیل سرمایہ لگایا جاتا ہے ۔چیئرمین بی ایم جی اور صدر کے سی سی آئی نے مطالبہ کیا کہ سندھ حکومت فوری طور پر کراچی میں ہنگامی حالت کا نفاذ کرے کیونکہ موسلا دھار بارشوں نے پہلے ہی شہر کو مفلوج کر دیا ہے جبکہ آئندہ ہفتے مزید شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ صرف ہنگامی حالت کے نفاذ سے ہی بیوروکریسی کی رکاوٹیں دور ہوں گی، وسائل بروئے کار آئیں گے اور ادارے تیزی سے حرکت میں آئیں گے ،اس سے کم کوئی بھی اقدام ناقابلِ معافی غفلت ہوگی۔انہوں نے سندھ حکومت سے اپیل کی کہ چھوٹے بازاروں کے دکانداروں کو فوری طور پر معاوضہ دیا جائے جن کی دکانیں پانی میں ڈوب گئیں اور سامان ناقابلِ تلافی نقصان کا شکار ہواساتھ ہی انہوں نے وزیراعلیٰ سندھ کو مشورہ دیا کہ موجودہ تباہی کے پیشِ نظر صوبائی ٹیکسز فی الحال منجمد کیے جائیں۔صدر آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی نے کہا کہ مون سون سیزن میں حکومت کی کارکردگی نہ ہونے کے باعث تاجروں کے مال، املاک اور پراپرٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے ۔ گوپلانی نے مزید کہا کہ بلدیاتی حکومت نے پمپنگ اسٹیشنز کو فعال نہ رکھ کر نقصان میں اضافہ کیا،کراچی میں ڈیزل کی سپلائی دستیاب ہونے کے باوجود 3 میں سے 2پمپنگ اسٹیشن بند رکھے گئے ۔ٹی پی ایس میں پمپنگ اسٹیشن کو تالے لگا کر بند رکھا گیاجس پر صدر آل سٹی تاجر اتحاد نے ویڈیو بیان میں شدید تشویش کا اظہار کیا۔تاجروں نے حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ پانی کے بہاؤ سے ہونے والے نقصانات کی روک تھام کی جا سکے اور آئندہ مون سون سیزن کے لیے موثر انتظامات کیے جائیں اور تاجروں کے نقصانات کا فوری ازالہ کیا جائے جبکہ گوداموں میں موجود پانی کی نکاسی کیلئے جنگی بنیادوں پر اقدامات کئے جائیں۔ واضح رہے کہ ہر سال مون سون بارشوں کے دوران تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے جو شہر کی معیشت پر بھی منفی اثر مرتب کرتا ہے ۔ دوسری جانب تجارتی مارکیٹوں میں اولڈ سٹی ایریا ، اردو بازار ، موتن داس ، جوبلی مارکیٹ ، صدر ، میڈیسن مارکیٹ ، جامعہ کلاتھ ، لائٹ ہاؤس ، حیدری مارکیٹ ، گول مارکیٹ ، جوڑیا بازار، بوتل گلی سمیت کئی تجارتی مارکیٹوں میں پانی سڑکوں پر اور گوداموں میں تاحال موجود ہے ۔