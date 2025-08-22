صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کھجی گراونڈ میں تجاوزات کیخلاف درخواست،ہائیکورٹ نے میئر اور کمشنر کو طلب کرلیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کھجی گراونڈ میں تجاوزات کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے میئر کراچی و کمشنر کراچی سمیت دیگر اعلیٰ حکام کو طلب کرلیا ہے۔۔۔

سندھ ہائیکورٹ میں کھجی گراؤنڈ میں تجاوزات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ ٹی ایم سی ناظم آباد کی جانب سے عملدرآمد رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا گیا کہ کھجی گراؤنڈ سے کچرا صاف کردیا گیا ہے جب کہ گراونڈ کی بحالی کے لئے ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے 36 کروڑ روپے مالیت کا منصوبہ جاری ہے ۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ گراؤنڈ کے اندر قائم پولیس اسٹیشن کو ہٹانا ٹاؤن میونسپل انتظامیہ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ کے ایم سی کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کی۔ عدالت نے میئر کراچی کو وضاحت کے لئے آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا ،ساتھ ہی کمشنر کراچی اور ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کو بھی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے میئر کراچی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ کھجی گراؤنڈ کی دیکھ بھال اور نگہداشت کی ذمہ داری کس ادارے پر عائد ہوتی ہے ؟ عدالت نے کھجی گراؤنڈ کی حالت بہتر بنانے اور تجاوزات کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات سے متعلق تفصیلات بھی پیش کرنے کی ہدایت کی ۔دوسری جانب سندھ ہائیکورٹ میں گڈاپ ٹاؤن اور ابرہیم حیدری ٹاؤن کے درمیان مویشیوں پر ٹیکس وصولی کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین کو ہدایت دی کہ معاملہ وزیر اعلیٰ  کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ ٹیکس وصولی کی حدود سے متعلق حتمی فیصلہ کریں۔

 

