دڑو :بارش کے بعدبرانچ واہ میں کٹاؤ، سڑک زیرآب آگئی
دڑو (نمائندہ دنیا) دڑو میں بارش کے بعد پنجاری کینال سے نکلنے والی برانچ واہ کی سڑک اور اس کا 20 فٹ حصہ زیر آب آ گیا، مختلف دیہات کے ہزاروں مکینوں کی آمدورفت معطل ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق دڑو کے قریب دڑو پنجاری کینال سے نکلنے والی برانچ نہر کے ریگولیٹرز کے قریب برانچ نہر کے کنارے مرمت نہ ہونے سے کمزور پڑ گئے ، جس سے کناروں کے ساتھ سڑک مکمل طور پانی کی لپیٹ میں آ گئی، سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے مختلف دیہات کی جانب جانے والے راستے کا 20 فٹ حصہ زیر آب آ گیا۔ سڑک کے کٹاؤ کی وجہ سے گاؤں ابو جادانی، گاؤں حاجی علی محمد جادانی، گاؤں گل محمد جادانی، گاؤں سلو درس، گاؤں گل گاہو سمیت مجموعی طور پر 15 سے زائد دیہات کو آنے اور جانے والے ہزاروں افراد کی آمدورفت معطل ہو کر رہ گئی ہے ۔ مین دڑو برانچ روڈ کے کٹاؤ کے باعث مذکورہ دیہات کا دڑو شہر اور دیگر دیہات سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے ۔ اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ محکمہ آبپاشی کی عدم توجہی کے باعث برانچ نہر کے کناروں کو کٹاؤ لگ گیا ہے ، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کی آمدورفت معطل ہو کر رہ گئی ہے اور سڑک مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے ۔ انہوں نے حکومت سندھ، محکمہ آبپاشی اور ڈی سی سجاول سے مطالبہ کیا کہ دڑو برانچ کے خستہ حال کناروں اور آنے جانے والی سڑک کی مرمت کی جائے۔