عوامی خدمت میں کوتاہی برداشت نہیں کرینگے ،وزیر ثقافت
میرپورخاص (بیورو رپورٹ) صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ نے بارشوں کے بعد میرپورخاص کی صورتحال، نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا اور پمپنگ اسٹیشنز کا بھی دورہ بھی کیا۔
صوبائی وزیر کے ہمراہ ڈی سی میرپورخاص ڈاکٹر عبدالرشید خان، میئر عبدالرؤف غوری، متعلقہ افسران، ٹاؤن چیئرمین سید شازل علی شاہ، چودھری احسان آرائیں ودیگر بھی موجود تھے ۔ میئر میرپورخاص نے موجودہ صورتحال، نکاسی آب سمیت ہنگامی اقدامات پر صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی ۔ میئر عبدالرؤف غوری نے بتایا کہ شہر میں تیز بارش کے باعث کچھ علاقوں میں پانی جمع ہوا جس کی نکاسی کا کام جاری ہے جبکہ شہر میں مین شاہراہوں سمیت اکثر علاقوں سے پانی کی نکاسی مکمل ہوچکی ہے اور تمام پمپنگ اسٹیشنز فعال، عملہ حاضر اور مشینری فیلڈ میں موجود ہے ۔ اجلاس سے خطاب کے دوران صوبائی وزیر نے کہا کہ بارش کے بعد صورتحال قابو میں ہے ، کافی علاقوں سے پانی کی نکاسی ہوچکی ہے ۔ انہوں نے کہا میں نے شہر کا دورہ کیا ہے اور جہاں کمی نظر آئی وہاں فوری کام شروع کرایا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ صفائی اور نکاسی آب کا عمل مکمل ہوتے ہی شہر میں اسپرے کرایا جائے ، پمپنگ اسٹیشنز کو مکمل فعال اور عملے و مشینری کی موجودگی یقینی بنائی جائے ۔ ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ میئر میرپورخاص ، ٹاؤن چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی کے نمائندے سڑکوں پر عوام میں موجود ہیں ،عوامی خدمت میں کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کریں گے ، تمام ریسکیو، ریلیف ادارے آپس میں رابطے کو یقینی بنائیں۔