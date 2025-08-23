کنڈیارو :جانوری برادری کے دو گروپوں میں تصادم،خواتین سمیت 7زخمی
کنڈیارو (نمائندہ دنیا) کنڈیارو کے نواحی گاؤں محمد خان گوپانگ میں جانوری برادری کے دو گروپوں میں گھریلو تنازع پر جھگڑے میں ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کے استعمال سے خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہوگئے۔
پولیس کے مطابق زخمیوں میں نوید علی جانوری، گل خیرمحمد جانوری، علی شیر جانوری، جاڑل جانوری اور دو خواتین شامل ہیں۔ زخمیوں کو تعلقہ اسپتال منتقل کردیا گیا۔زخمیوں کا کہنا ہے کہ معمولی بات پر مخالف گروپ نے ان کے گھر پر حملہ اور مرد و خواتین کو زخمی کیا۔آخری اطلاع تک واقعہ کا مقدمہ درج نہیں ہوسکا تھا۔