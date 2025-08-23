صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنڈیارو :جانوری برادری کے دو گروپوں میں تصادم،خواتین سمیت 7زخمی

  • کراچی
کنڈیارو :جانوری برادری کے دو گروپوں میں تصادم،خواتین سمیت 7زخمی

کنڈیارو (نمائندہ دنیا) کنڈیارو کے نواحی گاؤں محمد خان گوپانگ میں جانوری برادری کے دو گروپوں میں گھریلو تنازع پر جھگڑے میں ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کے استعمال سے خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہوگئے۔

پولیس کے مطابق زخمیوں میں نوید علی جانوری، گل خیرمحمد جانوری، علی شیر جانوری، جاڑل جانوری اور دو خواتین شامل ہیں۔ زخمیوں کو تعلقہ اسپتال منتقل کردیا گیا۔زخمیوں کا کہنا ہے کہ معمولی بات پر مخالف گروپ نے ان کے گھر پر حملہ اور مرد و خواتین کو زخمی کیا۔آخری اطلاع تک واقعہ کا مقدمہ درج نہیں ہوسکا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب مہم کی سخت مانیٹرنگ کا آغاز

سکولوں میں 6ہزار لیپ ٹاپ تقسیم کرنیکا فیصلہ،شیڈول جاری

بجلی چوروں کیخلاف ایکشن،24رنگے ہاتھوں پکڑ ے گئے

بارش ، سڑک بیٹھ، سیوریج کے مین ہول دھنس گئے

پنجاب سیڈ کارپوریشن اور فوجی فرٹیلائزر میں معاہدہ طے

انسداد گداگری قانون پر عملدرآمد کی ضرورت،ڈاکٹر کامران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن