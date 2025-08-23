صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص :بارہویں جماعت میڈیکل گروپ کے نتائج کا اعلان

میرپورخاص (بیورورپورٹ) ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ میرپورخاص کے چیئرمین کرنل (ر) ڈاکٹر سید محمد علمدار رضا کے اعلامیہ کے مطابق ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے ناظم امتحانات انجینئر انور علیم خانزادہ راجپوت نے۔۔۔

 بارہویں جماعت کے میڈیکل گروپ کے سالانہ امتحانات سال برائے 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیکل گروپ کے امتحانات میں 19355 امیدواروں نے شرکت کی۔امتحانات میں پہلی پوزیشن گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھان سنگھ آباد کی طالبہ زنیرہ شوکت نے 961 نمبر لے کر حاصل کی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج ڈیپلو کے طالب علم سراج الدین نے 960 نمبر لے کر دوسری جبکہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سامارو ٹاؤن کی طالبہ ممتا کماری بنت ہریش کمار نے 958 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 2527 طالب علموں نے اے ون گریڈ، 7202 طالب علموں نے اے گریڈ، 6304 طالب علموں نے بی گریڈ، 1536 طالب علموں نے سی گریڈ اور 52 طالب علم نے ڈی گریڈ حاصل کیا۔ جبکہ 1683 امیدوار کامیابی حاصل نہ کر سکے ۔ نتائج تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔

 

